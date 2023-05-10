診所、大賣場等地方也都有提供客語服務。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為營造客語友善環境，苗栗縣政府持續推動客語友善店家，今年度結合了9家青創店家，推出「兔來好『客』鬥鬧熱」講客語贈好禮活動，鼓勵年輕人勇敢說客語，獲得廣大迴響，縣府邀請更多店家加入「𠊎講客」行列，公私協力攜手營造「客家就係生活，生活就係客家」的客家大縣。

「兔來好『客』鬥鬧熱」客語友善青創店家，分別有銅鑼窯、中山168、墨湘咖啡、Vu cafe•烏色咖啡、氺の尼泥研製所 、來本冊子 Re：mainer、Zo.craft 鑿工藝（台灣店）、Bonbons法式甜食工作室、皇手製作-童正一手工原木筆等9家業者，日前店家配合促銷活動，並以說出通關客語密碼，兌換「苗青好禮」禮品組，吸引不少民眾參加，直呼講客語也可以拿好康。

這些青創店家都是年輕老闆，有些也是客家子弟，皆有共識為客語傳承盡一份心力，平時鼓勵員工講客語之外，也希望藉由這次活動讓消費的客人也一起來講客語，體現「我客家我驕傲」的氛圍，讓講客語成為日常，成為主流的語言。

縣長鍾東錦，說目前縣內共有900多家店家、銀行、郵局、大賣場等張貼「𠊎講客」貼紙，提供客語服務，感謝公私協力共同推展與傳承客家話，也感謝這些青創店家響應活動，他邀請更多店家加入「𠊎講客」行列，未來縣府將不定期推動相關活動。

除了讓店家擴大集客效益之外，也讓客語融入日常生活中，公私聯手打造「𠊎講客 、講客乜會通」的客語環境，也呼籲民眾來相挺客語友善店家，只要貼上客語友善環境的商家或單位，就表示裡頭的服務人員都可以用客語溝通哦！

鍾東錦強調，苗栗縣客家人口約62.5％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府積極配合客委會推動客語為通行語計畫，是全國唯一獲得5連霸佳績優等縣市，縣府從學校、社區、公共領域3方面全方位推廣客語。

更推廣至民間單位，鼓勵運輸業、國營事業中油及台電、醫院、旅館民宿、超商大賣場、郵局、農會及銀行等民間機構提供客語服務等，不斷以跨局處合作、公私協力及精進推陳出新，讓民眾在苗栗不論食、衣、住、行等使用客語都能溝通，大幅提高客語在日常生活的使用率，營造客語友善環境，成為客家縣市的標竿。