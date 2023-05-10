韓國男團NCT人氣成員Lucas（黃旭熙）以混血帥氣外型，加上亮眼的唱跳實力在韓國擁有廣大粉絲，但2021年卻爆出他把粉絲當後宮，開房叫女方付錢、收禮物、無套親熱和腳踏多條船等，甚至有床照流出，渣男行徑令人震驚。而事後近2年，Lucas宣布正式退團，改以個人活動發展，讓網友氣炸痛批，「玩弄粉絲還繼續當偶像？」

Lucas不僅是男團NCT人氣隊員，也是SM娛樂力捧的鮮肉偶像之一，不論是旗下男團挑人組限定團或是小分隊，Lucas都獲得公司大量資源，而香港人身分更讓他在韓國和大陸人氣都遠遠超過其他隊員；但2021年Lucas被爆出渣男真面目後，沉寂一段時間人氣大不如前，今（10日）他無預警宣布退團聲明，引起全網熱議。

聲明中Lucas透露自己在長時間考慮後，為了團體未來發展，決定退出NCT和威神V，向其他成員們道歉，他認為這個決定對大家都好；不過，Lucas仍與支持他的粉絲喊話，「我會鼓起勇氣通過個人活動和大家見面」，強調會努力成為更加成熟的人。

在Lucas退團消息曝光後，許多NCT粉絲都很開心，終於等到他離開了，但不少人注意到Lucas聲明中提到改以個人活動，簡直氣炸了，紛紛痛批，「渣男還能繼續當偶像活動太可惡」、「到底還有誰會支持他？」、「SM娛樂堅持不解約他，太扯」、「要有更多迷妹受害了」。