鴻海創辦人郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，甚至更指時任總統府秘書長李大維曾在2021年6月17日打電話給他，告知「這個大小姐說，你還是不要買了」，而根據《ETtoday新聞雲》的報導指出，當時在BNT大股東曾發信給郭台銘，並證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗。對此，媒體人張禹宣10日就表示，「民進黨真的急了，事實上是自己玩火自焚，拿出郵件想打臉人卻搞到自爆，蔡政府的謊言一個一個來揭穿」，引發討論。

張禹宣10日在臉書上PO出一篇「生不如死的真相」的文章表示，民進黨真的急了。到底誰擋疫苗的羅生門，隨著關鍵郵件曝光，從親綠媒體到側翼開始一窩蜂帶風向「早知BNT不賣，還甩鍋政府」的愚民誤導，把全民都當傻子。「事實上是自己玩火自焚，拿出郵件想打臉人卻搞到自爆，蔡政府的謊言一個一個來揭穿」。

張禹宣更分析，側翼網軍聲稱，該郵件早清楚指出只賣政府，說這叫甩鍋？「各位鄉親好朋友請不要讓自己的智商被侮辱，真正的時序是如下『2021年5月，鴻海、慈濟提出買疫苗需求，2021年6月18日政府終於願意授權』，講白了，有政府授權書才能代表政府，才能跟BNT打合約拿到原廠授權書，行政院在2021年6月18日的新聞稿也完全證實此事，這一拖就是一個月的時間，在這之前陳時中卻要求有原廠授權書，才給政府授權書，完全鬼打牆，「側翼網軍的無腦護航再度證明，根本不是不賣給民間，就是政府不給授權才不能採購，擋疫苗的就是蔡政府」。

張禹宣也提及，民進黨帶的另一個風向，是聲稱從頭到尾都是中共阻擋，他們在危害台灣人性命，結果同樣被自己揭露的信件打臉。BNT原廠在2021年6月16日的回函清楚寫到，早就有跟台灣政府洽談過，但最後卡在堅持須宣稱(INDEPENDENT Government of Taiwan)『獨立』的台灣政府。」所簽署，這才遭到上海復星拒絕，無疾而終。這讓張禹宣怒轟，「衛福部只敢公布片面的文字與合約，不敢公布全數往來的書信，貓膩就在這」。

張禹宣更說，「從頭到尾陳時中與蔡英文就知道，用台獨名義肯定行不通卻刻意為之，背後的目的到底是真的要買疫苗？還是擋疫苗？還是刻意假台獨之名，護航特定疫苗？」張禹宣最後也直言，「到底有多少人是因為延遲打到疫苗，最後導致不幸喪命的黑數，通通都要算在蔡政府頭上」。