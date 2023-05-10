今(10)日中午台中捷運發生重大公安意外，建築工地吊車鋼架掉落砸到行駛中的捷運車廂造成1死8傷意外，52歲死者當場慘死掉落車底，其身分確認為靜宜大學法律學系林姓助理教授，警方也通知死者胞弟從嘉義北上認屍。

其餘8名受傷民眾分別送中山附醫、林新醫院及台中醫院等3家醫院，包括32歲邱女，腰部疼痛、擦傷；48歲吳男，膝蓋擦傷；43歲柯男，右額頭撕裂傷；68歲林男，頭部撕裂傷；12歲陳男，膝蓋及手部擦傷；68歲陳女，擦傷；49歲唐男，擦傷；54歲陳女，手掌疼痛。

這起重大公安意外發生在豐樂公園站外，興富發建案建築工地，施工中的吊車吊索突然掉落，鋼樑砸進高架的捷運車站，插入捷運車廂並砸壞車頭，造成1死8傷，一名52歲女乘客頸部與腹部為開放性創傷，遭壓在車底，現場明顯死亡。

台中市都發局表示，經過調查後，豐樂公園站外的建案為34樓住商大樓工地，疑似是拆除高空吊塔過程中，吊桿不慎鬆落，插入行駛的捷運車廂，依違反公安法，勒令業者停工並開罰。