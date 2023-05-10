雲林縣北港媽祖遶境活動8、9日燃放大量鞭炮，10日北港鎮公所清潔隊統計，活動期間共清出約136公噸炮屑，較去年增加5％，但與全盛時期的150公噸相比，已有所減少，這些炮屑內還殘留不少火藥，須靜置一段時間讓火藥活性降低再運去焚燒，公所則表示會持續宣導減炮，心誠則靈，不一定要比賽誰鞭炮放得多。

北港媽祖遶境活動充滿各種傳統文化，包括真人藝閣車、犁炮、大量陣頭，已由中央文化部核定為重要民俗，加上遶境日期接近媽祖聖誕日，來自全台各地信眾為幫媽祖祝壽，集資購買鞭炮「贊炮」，每年都燃放上千萬元鞭炮，但也因此衍生出大量鞭炮屑，每年公所清潔隊都要徹夜清掃，相當辛苦。

清潔隊長張誌誠表示，至10日下午遶境活動結束，共清出約136公噸炮屑，與去年的130公噸相比，增加約5％，前年則有117公噸，顯示這3年來每年炮屑都有增加，研判主要原因應是外地贊炮量愈來愈多，將加強宣導鞭炮減量，以維護地方環境清潔，同時響應政府環保政策。

張誌誠說，鞭炮屑目前暫置在清潔隊內，堆起來有2層樓高，由於炮屑堆內有不少一般垃圾、紙製品、未燃鞭炮，須再進一步分類，然後靜置一段時間，降低鞭炮屑殘留火藥的活性，再運至焚化爐焚化，以確保其安全性。

北港鎮長蕭美文指出，早年北港媽祖遶境主要以轎班祈福、藝陣表演為主，並沒有燃放很多鞭炮，但因外地贊炮信眾愈來愈多，現在反而以炮場為主，除了宣導減炮，也希望能慢慢恢復以往藝陣蓬勃發展的盛況。