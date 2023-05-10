半島電視台（Al Jazeera）資深政治分析師畢薩拉（Marwan Bishara）日前詢問聊天機器人「ChatGPT」人工智慧（AI）取代人類的「真誠」看法，結果ChatGPT回答，AI取代人類工作的速度比美國名媛家族卡戴珊家「換男友」的速度還要快，讓他直言是否要擔心？

ChatGPT的成功再度掀起AI風潮，有關AI取代人類工作的話題不斷。畢薩拉日前撰文指出，他與ChatGPT閒聊，詢問它自己對AI如何影響人類勞動市場的看法，當時ChatGPT回應它沒有自己的看法，不過回應中引述及總結了相關報導，包括列出對經濟的優缺點，指出如果政府及企業攜手投資教育及訓練，就能製造更多就業機會，畢薩拉形容，整體而言ChatGPT回答得相當籠統及保守。

他對此並不滿意，因此又繼續逼問ChatGPT更真心、更機智、甚至用嘲諷的方式回應問題，令他驚訝的是，這樣來回多次後，ChatGPT竟回答：AI取代人類工作的速度將比卡戴珊（Kardashian）家換男友的速度還要快。

AI人工智慧會取代人類勞動市場？

畢薩拉評論這個回答對他來說太過美式幽默，但ChatGPT說對了。

他認為AI取代人類工作將是無法避免的，而且將會高速發展，他說事實上AI已經干擾了勞動市場，而且肯定會造成勞動力過剩、加劇薪資不平等。

他說，人類必須不惜一切代價避免過度自動化導致勞動市場徹底毀滅，他說人類需要經營、指引、讓所有產業人性化，放手把經濟交給能快速學習、自動化的數位介入，注定會走向大災難。

他提醒對AI進行道德、法治監管，與管理AI系統同樣重要，而且必須搭配有創意的全國方案，重點是速度要快，以適時阻止勞動大災難發生。

他說目前已經有一些補救建議，例如對需要操作更複雜系統的工作人員進行培訓、再訓練、提供更好的教育，但是礙於各國政府仍忙於應付新冠疫情、戰爭、通膨，他批評目前國際社會仍未對這場「人類失業災難」付出努力。

針對AI取代人類的趨勢，畢薩拉也建議政府可以「普發現金」來補償，讓民眾能維持基本生活，儘管目前這種想法仍不普及，但他認為在過渡時期，補助是相當重要的措施，能避免社會混亂、犯罪及民眾擁抱民粹主義。