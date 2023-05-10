南韓人氣女星IU近日遭捲「抄襲風波」，有人到警察局報案稱她有6首歌曲涉嫌抄襲，其中更包括《The Red Shoes》、《好日子》等大熱歌曲，在網路上掀起一陣討論聲浪，使IU「創作才女」的稱號受到質疑。對此，她所屬經紀公司EDAM也於稍早前發出聲明，否認傳聞。

IU在音樂、戲劇界等皆以出色的作品交出亮眼成績單，人氣不俗。然而，人紅是非多，過往她曾飽受不少黑粉攻擊，近期據韓媒《每日經濟新聞》報導，有人於8日到警察局報案，表示IU包括《The Red Shoes》、《好日子》、《BBIBBI》、《Pitiful》、《Boo》、《Celebrity》等6首歌曲涉嫌違反著作權法，稱：「發現歌曲的旋律、節奏、和弦有相似的地方」，在韓網上引發正反兩極的討論聲浪。

對此，IU所屬經紀公司EDAM於今(10日)稍早發出官方聲明，表示近期在網路以及各大社群上流傳的傳聞，皆是虛假消息。指出公司早已意識到數月前開始出現不少針對IU的惡意貼文，並已委託律師準備採取法律行動。豈料，調查機關的結果還未出爐，竟出現相關的抄襲報導，因此正在加緊處理中。

EDAM表示：「以惡意內容損害藝人名譽是明顯的非法行為」，指出未來將不會再善待對旗下藝人的「名譽毀損」行為，將採取強硬的法律手段應對。消息在網路上流傳後，在韓網論壇《theqoo》上出現多則相關熱帖，不少粉絲聲援IU，寫下：「希望法律會還給IU一個公道」、「這真的很瘋狂」、「震驚到讓我無語。」