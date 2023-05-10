不少人都有睡前滑手機的習慣，但其實這種行為超傷身！大陸營養師谷傳玲表示，長時間滑手機會造成眼睛疲勞，可能導致近視或乾眼症，另外還容易使人變得興奮，降低睡眠品質，而在睡前滑手機的所有姿勢中，「側躺」是最危險的，不但會對靠近枕頭的眼睛造成巨大壓迫，甚至有人因此出現暫時性失明的現象。

谷傳玲發文指出，睡前長時間看手機、盯著手機螢幕，會造成眼睛疲勞、酸痛、乾澀，還可能導致近視或乾眼症；並且睡前玩手機還會使人興奮，難以入睡，被迫熬夜，長期下來不但皮膚會變差，還會加快衰老速度、增加肥胖的風險，肥胖則會增加罹患高血壓、糖尿病等慢性病的風險，進而降低生活品質。

谷傳玲提到，睡前滑手機中最危險的姿勢就是「側躺」，這個姿勢會對靠近枕頭的眼睛造成巨大壓迫，導致供血不足時間一長就容易有「膨脹感」，還可能出現暫時性的影像重疊和睫狀肌痙攣，也可能造成單側視力下降。

台灣中醫師林明育也曾分享刊登在《新英格蘭醫學雜誌》的相關病例，英國2名女子平時有睡前在黑暗中側躺滑手機的習慣，結果突然出現一側眼睛短暫失明的現象，持續20分鐘才恢復正常，讓兩人嚇壞了，急忙就醫檢查，醫生判斷這是因為姿勢性壓迫，造成血液循環不良而導致的「短暫性智慧型手機失明」。