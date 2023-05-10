下一步計畫訪美？ 侯友宜回應了 16:402023/05/10 中時 葉德正 、 蔡雯如 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被問到會不會訪美，新北市長侯友宜表示，沒有計畫。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜未來動向各界關注，新北市議員戴瑋姍詢問侯友宜有沒有訪問美國計畫，侯友宜表示，沒有這個計畫，國際交流都在做，大家常常跟國際交往，不是只有跟美國。 戴瑋姍指出，侯市長想去選總統，想去美國拜訪傳達什麼訊息，侯友宜回應「沒有計畫」。 戴瑋姍詢問侯的對美人才，處理外交事務的人才庫是誰，侯友宜說，國際交流祕書處國際科都在做，大家都常常跟國際交往，不是只有跟美國。 戴瑋姍指出，國民黨主席朱立倫要代替侯去美國打頭陣，侯友宜強調，新北市長會做好新北市的城市外交，非常重視新北市城市外交。 #侯友宜 #美國 #國際交流 #總統 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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