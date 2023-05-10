新北市長侯友宜未來動向各界關注，新北市議員戴瑋姍詢問侯友宜有沒有訪問美國計畫，侯友宜表示，沒有這個計畫，國際交流都在做，大家常常跟國際交往，不是只有跟美國。

戴瑋姍指出，侯市長想去選總統，想去美國拜訪傳達什麼訊息，侯友宜回應「沒有計畫」。

戴瑋姍詢問侯的對美人才，處理外交事務的人才庫是誰，侯友宜說，國際交流祕書處國際科都在做，大家都常常跟國際交往，不是只有跟美國。

戴瑋姍指出，國民黨主席朱立倫要代替侯去美國打頭陣，侯友宜強調，新北市長會做好新北市的城市外交，非常重視新北市城市外交。