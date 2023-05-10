外媒披露，中國大陸記憶體晶片巨頭長鑫存儲不受美國出口管制，已獲美國晶片設備製造商確認，可取得最新生產線設備供應，接下來將在上海掛牌上市。大陸業內人士透露，長鑫的技術落後美光8年，目前沒有迎頭趕上的跡象。

英國金融時報引述知情人士報導，長鑫存儲經歷數個月的不確定性之後，該公司已被告知所需的晶片製造設備，不受美國出口管制禁令影響。

長鑫存儲是大陸重量級DRAM記憶體晶片製造商，也是大陸唯一能透過20奈米以下製程生產DRAM的業者。

儘管無法得知長鑫存儲向哪家美商採購設備，但美國半導體設備供應商科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）近日表示，美國政府已核准今年擴大對大陸的銷售量。

大陸為反擊美國科技制裁，今年4月宣布對美光在陸銷售產品進行網路安全審查，但長鑫存儲仍無法取代美光，一位匿名的大陸半導體顧問表示，長鑫的技術落後美光約8年（四個世代），沒有明確超前的跡象。

消息人士指出，即使記憶體市況不佳，長鑫存儲今年已設定極具野心的擴產目標，計畫採購更多中國大陸晶片製造設備，全年資本支出將加碼50億美元以上，而為了籌措資金，長鑫存儲打算赴上海證交所科創板掛牌募資。