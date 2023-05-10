六福村狒狒脫逃後，林務局率專家在3月底前往六福村視察，並提出改善建議，包括加強防脫逃設施、嚴格執行出入口控管等，10日林務局前往六福村複查，除了6個月內須植入晶片及協助AI管理還在期限內，其餘均已明顯改善，專家們在會後也展開討論，再行公布會議結果。

狒狒脫逃掀起軒然大波，六福村狒狒管理也被林務局相關單位視為首要改善目標，3月底會勘後提出1個月內應完成防逃設施改善、教育訓練及緩衝區樹木清理以及6個月內應全面植入晶片、環境豐富化、協助運用AI技術管理等項目。

此次林務局會同新竹縣政府、前台師大生科系教授王穎、農業科技研究院陳正文所長及台北市立動物園兩名專家共同複查。林務局保育科長鄭伊娟說，此行主要來視察上次3月底要求的改善項目是否有達到，會將初步複查的畫面帶回，再經會議詳細討論。

鄭伊娟表示，防止脫逃的部分，之前電圍網只有一條電牧線，當時要求增加電牧線條數、電牧線之間不要過寬，此次初步來看已有達到要求，但是否達到標準仍待專家判定。先前要求增加餵食點、飼養環境豐富化、修剪緩衝區樹木等均有做到。另外在車輛進出緩衝區要求人力監控，這部分也有達到要求。

六福村也發出聲明表示，本次狒狒園區改善計畫，園區每日共投入10到12名專責人員，在第1階段環境複檢已改善防逃設施處理、教育訓練、緩衝區及圍牆外樹木清理、嚴格執行出入口控管、增加餵食點、以空拍機拍攝掌握圈養環境。除以上6大項目，該區域原有2支監視器，預計主動增設12支，現階段已安裝4支，完工後總數量為14支，以增加監測角度。複檢結果是否達專家標準，待專家會議討論後，以專家報告為主。