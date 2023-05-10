中國大陸外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會，有記者提問，美國務卿布林肯9日發表聲明稱，美方強烈鼓勵世衛組織邀請台灣以觀察員身分參加今年的世衛大會。台灣曾以觀察員的身分參加往屆世衛大會，美將繼續推動台重新成為世衛大會的觀察員，並參與聯合國系統，這符合美的一個中國政策。對此，汪文斌表示，中方對美方發表的有關聲明表示堅決反對，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。

汪文斌指出，台灣參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的重要原則。由於台灣民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，破壞兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在。美方的有關說法是混淆視聽，實質是對台獨分裂活動的縱容支持。

汪文斌強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。再次敦促美方，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落實到實際行動上，停止藉世衛大會炒作涉台問題。一個中國原則得到國際社會的普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋。任何打「台灣牌」，搞「以台制華」的圖謀，必將遭到國際社會的堅決反對，註定以失敗告終。