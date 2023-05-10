在韓國10日公布的最新官方經濟數據中，4月當地就業市場新增職缺增加數量雖趨緩，但整體失業率卻是下降的。另外，在經常帳餘額方面，也終結連兩個月赤字，甚至在3月還出現盈餘2.7億美元。不過元月與2月都是逆差之下，今年首季重寫14年來最大單季赤字紀錄，高達44.6億美元。

背後有日本軟體銀行等著名國際金主撐腰的韓國Coupang（酷澎），10日財報傳出好消息，上季營收較預期好。截至3月的季營收成長13%達58億美元，市場預估為56億美元。同時，營利為1.068億美元，造訪過網站或使用過App的活躍用戶也增5%至1900萬位。

同樣是電商的Naver跌0.47%，Kakao更是下挫1.74%左右。至於三星電子跌1.07%，SK海力士跌0.46%，KB金融跌1.12%，三星生物製藥跌1.02%，現代汽車則大漲2.44%。

韓元兌一美元在1,324.9價位附近，韓元貶1元。