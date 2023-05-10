維田表示，歐美市場需求持續穩定，推升維田第一季合併營收2.3億元，年增率達1.3%，由於公司營運規模擴大，訂單量穩定增加，加上料況好轉，部分料件產品價格回穩，並致力於提升營運效率，帶動公司毛利率提升至39.15%，並同步推升營益率與淨利率分別來到15.86%與12.16%，呈現三率三升走勢。

在三率三升的帶動下，維田第一季營業利益0.4億元，稅後淨利0.3億元，分別年成長41.88%與12.21%，第一季獲利更改寫同期新高紀錄；然因去年完成辦理現金增資及發行可轉換公司債，股本膨脹為3.7億元，每股稅後盈餘(EPS)0.77元，創下8個季度新低。

維田主攻的智慧製造、智慧醫療、智慧交通三大業務皆屬剛性需求，去年疫情趨緩後公司即積極到海外參展拓展新市場，在今年開始有所收穫，陸續新增新客戶與新訂單數，預期今年內可望有明顯的挹注，訂單能見度已達下半。此外，維田採分散市場策略，除了能有效減輕地域風險外，更能持續透過與全球供應鏈夥伴合作強化營運彈性，即時提供客戶有效率且高品質的產品服務，未來也將持續開拓新市場布局，維持公司中長期穩健的成長動能。

各國工業自動化、交通、新能源產業、船舶、醫療產業等需求強勁，維田也持續針對自動化工具機等人機介面系統推出相關應用產品，並預計將在5月30日-6月2日台北「COMPUTEX」展出應用於充電樁、醫療產業等工業電腦新品。維田工業電腦人機介面具有專為嚴苛環境應用之強固結構設計，能廣泛運用在戶外/半戶外場域，並且能為充電樁提供安全穩定的運作機制與自動化充電裝置，藉由無線連網能力，使用者透過手機等雲端裝置即能遠端監控車輛充電狀態，為新一代智能充電樁的控制核心。