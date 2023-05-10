新竹市龍山公園為早年光埔重劃區畫定的都會型公園，鄰近關埔國小及光武國中等學校，是龍山國小學童的通學路徑之一，為改善相關設施長期老舊及步道不平整的狀況，市府加速推動的「龍山公園暨周邊環境改善工程」10日動工，預計於2024年2月完工。

市長高虹安表示，龍山公園是早年光埔重劃區規畫的公園，因年代久遠、使用率高，遊具設施老舊繁雜，且公園正好位於龍山國小附近，是孩子們上放學的必經之路，因此市府舉行多次說明會邀請當地住戶參與，在充分溝通、達成共識後將回饋意見納入設計參考，致力提供市民與孩子們更優質的公園環境及通學步徑，打造宜居、永續及兼具特色的休憩環境。

新竹市政府加速推動的「龍山公園暨周邊環境改善工程」10日動工，預計於2024年2月完工。（陳育賢攝）

她指出，龍山公園改造完成後將化身為全齡層、多功能的休憩場域，包含地景溜滑梯、沙坑、高架攀爬遊具及鳥巢盪鞦韆等共融式遊戲場，不同年齡需求皆能在這座森林公園裡找到適合的遊具。

此外，工程更重新順平及人行道，設置路口植栽緩衝帶，保留轉角安全停等區域，並以多元鋪面材質重新鋪設園內環狀步道串聯多個出入口，方便民眾進出的同時更能有效降低行人風險，落實步行城市理念。

市府城銷處指出，光埔重劃區開發完成後周邊住宅社區林立，公園周邊設施老舊且使用頻繁，市府在釐清問題後即著手規劃改善，以發放問卷、舉行說明會方式蒐集在地市民、里長及議員意見，並經評估後納入設計中，將延伸步行城市概念，並串聯兒童遊戲場、探索遊戲場、活動草場及樹林廣場等4大區域，讓學童擁有良好的公園庇護空間。

另，園內將重新梳理樹木景觀、保留活動綠地，供鄰近學生校外教學、表演或遊玩多用途功能，讓孩童自在探索、輕鬆遊戲，而園外人行道亦整合台電、中油等管線單位協助移設，考量無障礙設施規定，並於各節點設置高低矮燈，點綴夜間景觀，提供市民們安全又安心散步的夜間生活環境。