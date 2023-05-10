豐采520工地施工造成莊敬六街坍塌事件，引發各界擔心周邊道路再度發生塌陷意外，縣府要求建商提出緊急搶險計畫仍未提交，工務處長江良淵指若不配合，不排除暫停豐邑建設在縣內4個建案申報勘驗及核發相關執照。

縣府強調，沒有數據佐證安全，工地就不復工，沒有達成鄰損事件和解，就不發使用執照，全力保障民眾權益與安全。

江良淵表示，427天坑事件發生後，已依規勒令豐采520停工，並依法處分，針對道路、車輛及鄰房等損害，依新竹縣建築爭議事件處理辦法立案列管，只要建商未改善完成或未與車輛受損害人、居民等利害關係人達成和解，縣府就不予核發使用執照。

江良淵指已要求建商提出緊急搶險計畫報府審查，內容須包含道路安全維持計畫、周邊道路地質鑽探報告、持續性透地雷達安全觀測報告、工地地下室基礎及擋土穩定工程施工計畫等。

此外，大有可為社區提出地質鑽探、周邊建物結構安全鑑定、問題區域盡速完成改善等訴求，縣府要求建商都納入緊急搶險計畫，及後續申請工地復工審查的條件。

江良淵指緊急搶險計畫將邀集專案小組、竹北市公所及住戶推薦的專業人士進行審查，透過緊急搶險計畫的執行，避免災害擴大及惡化。

不過，豐邑建設還未提出相關緊急搶險計畫，目前只有在莊敬六街進行透地雷達檢測地質，專業廠商預計20日前會完成檢測報告。

江良淵強調，若不配合提出緊急搶險計畫，縣府不排除將豐邑建設在縣內4個建案暫停申報勘驗及核發相關執照，以維護縣民的公共安全。