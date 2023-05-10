大陸女星楊冪戲劇作品叫好又叫座，交出《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》等代表作，還擁「收視女王」的稱號，隨著她近日離開一手創辦的經紀公司「嘉行傳媒」，自立門戶的楊冪卻被眼尖網友發現，她在新戲《哈爾濱1944》是第2主角，海報第一個名字是秦昊，再來才是楊冪，對此，楊冪也發文回應了。

楊冪離開一手創辦的經紀公司「嘉行傳媒」後，工作室也改成「楊冪工作室」，正式和老東家分手，也讓楊冪一舉一動引發關注，就有眼尖網友發現，她在新戲《哈爾濱1944》是第2主角，海報第一個名字是秦昊，再來才是楊冪，就有網友針對「番位」（演員出現在宣傳和電影中的排位次序）掀起討論，嘆楊冪出走後被降級，淪「二番咖」。

對此，楊冪稍早則在微博大方回應此事，認為能打動演員的，應該是好的劇本、角色、搭檔和團隊，「演員首要任務是角色塑造，每個角色都有各自的席位，每個角色都有存在的意義。這個時代，是金子就一定不會被掩蓋光芒，而那一排名字的順序，都該為角色讓位」。

楊冪回應風波後，微博立刻以「楊冪 名字的順序都該為角色讓位」登上熱搜榜，不只讓外界再次見證到她的高EQ，也證實楊冪人氣依舊超夯。