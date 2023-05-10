科學研究顯示，植物和人類一樣，也能感知到周圍聲波，若一場音樂會是以植物為主要觀眾，會如何呈現？今年台北藝術節由藝術家林人中擔任策展人，以現今人類最關切的環境主題為主軸，想像一個萬物共生的未來，節目內容包括《給植物的音樂會》、2019威尼斯雙年展金獎作品《太陽與海》，都將在台灣登場。

台北藝術節策展人林人中期許台北藝術節除了是展示節目的平台，同時也是自製節目的基地。（王英豪攝）

林人中表示，在疫情後接下台北藝術節策展工作，他給了自己許多目標和任務設定，「在疫情後的年代，一個藝術節能發揮的功用是什麼？以及在尋找節目的過程中，引進國外節目、國內自製節目與共製節目，這幾種不同方式，要如何找到和台灣表演藝術內部生態系統的對話方式，並和國際之間有議題上的對話，這都是我的功課。」

林人中出生於1984年，畢業於台藝大表演藝術研究所，現旅居歐洲，身兼行為藝術家、策展人和劇場人，代表作之一《吻別》，於2016年登上歐洲宣言雙年展，近年編舞作品《二十世紀舞蹈史，在亞洲》，也曾受邀到巴黎舞蹈中心演出。近10年來，他闖蕩歐陸舞台，同時近年也會固定返台，擔任北藝中心亞當計畫的策展人。

林人中表示，他將把這十年來在國外的策展、演出與創作經驗，運用於台北藝術節的策展工作，「我認為關於表演現況的討論是多向性的，不單單是了解國外趨勢潮流，也不只有封閉地對內發生，而是讓台北藝術節如何作為一個開放與流動空間的平台，這是我給自己的任務。」

作為策展人，林人中期許和藝術家工作的方式，是一種陪伴與支持，同時理解對方特長，並一起討論和發展作品。在引進國外節目時，林人中表示，他希望介紹台灣觀眾最當前的作品，但並不是難以理解、曲高和寡的節目。

舞蹈家福斯坦．林耶庫拉（Faustin Linyekula）作品《我的身體我的檔案》，結合音樂、口白、影像，呈現他如何找回自己身體的自主權。（台北藝術節提供）

「我們活在什麼樣的年代與政治、社會處境，而藝術家如何思考和回應這些眼前的事物，這樣當前的作品，有其議題和美學形式，也因此透過作品能引發其中的重要性。」

林人中舉例，今年台北藝術節有來自非洲的作品《我的身體我的檔案》，「我會想介紹這部作品，不是因為它『來自非洲』，而是就我們長期觀賞的經驗模型，大都是西方的模型，例如聖誕節會想到白雪、聖誕老人，但聖誕節時的南半球其實是夏天，過節時是在海邊烤肉。表演也是如此，有更多的身體表現和文化脈絡，可以多方了解。」

此外，跨物種溝通也成為今年台北藝術節重要的內容之一，如在北藝中心頂樓花園舉辦給植物聽的音樂會，林人中表示，這也是一種換位思考，「以生態思維為出發點，從原本以人類為中心的觀點，到以非人類思考為中心；人不再置身事物之外，而是這些事物的一部分。」

藝術家林人中在疫情後接下台北藝術節策展工作，他給了自己許多目標和任務設定。（王英豪攝）

林人中表示，給植物聽的音樂會，不是在展示花園場景佈置，服務的對象是植物，「人類怎麼在給植物的音樂會裡學習，透過音樂事件、聲響和情境和植物對話，這是一種跨物種溝通的實踐。」

2019威尼斯雙年展金獎作品《太陽與海》，造了一座人工沙灘，演員有老人、有小孩，觀眾在空間裡觀賞沙灘的一天。（Andrej Vasilenko ©台北藝術節提供）

值得一提的是，2019威尼斯雙年展金獎作品《太陽與海》，造了一座人工沙灘，演員有老人、有小孩，觀眾在空間裡觀賞沙灘的一天，其作品屬性既是裝置藝術，又是歌劇，是展覽也是表演。

林人中表示，這個作品在威尼斯演出時，很是轟動，「觀眾就在威尼斯一處碼頭二樓，觀賞人間沙灘，談論氣候危機，人們如何在休閒娛樂之外，無意識地破壞環境，透過一個甜美的沙灘呈現，更是強烈。」

有趣的是，這次還有部過國內自製節目《脫殼》，以龍蝦為主題，林人中表示，龍蝦的生物屬性有個特別的命題，在於只要不斷脫殼，不要被捕殺、不要挨餓，就有可能長生不死。藉著這個命題，劇場人陳煜典和裝置藝術家范承宗合作，將透過在觀眾面前打造龍蝦的棲息之地，從中探問人們如何友善對待海洋，和自然共存。

《夢迴春閨》挑戰一人說唱，表現獨守空閨女子百轉千迴的心境，將在台北藝術節登場。（捌號會所©台北藝術節提供）

林人中表示，台北藝術節除了是展示節目的平台，同時也是自製節目的基地，「我希望也能將台灣藝術家作品帶到國際藝術節，和世界當前的議題、趨勢和潮流，產生對話和關係，成為國際表演藝術界會討論的作品，並且進到國外的藝術節脈絡，這是我的期待和功課。」2023台北藝術節將於8月5日開跑。