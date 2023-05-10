關《憲法》保障新聞自由的中天新聞台換照訴訟案，台北高等行政法院10日宣判撤銷通傳會(NCC)不予換照的處分；另NCC對中天屢次遭裁罰，經中天提告已有9案裁罰獲法院撤銷，NCC違法濫權的行政處分，連法官都看不下去，用判決來糾正其錯誤 。

2020年11月，NCC認為中天新聞節目屢屢違反法律規範且有25件遭裁罰，因此處分不予換照，但中天認為，NCC以25件裁罰作為 不予換照處分的依據，但這25件裁罰已有部分經法院認定違法而予撤 銷，NCC的不予換照處分，顯有未依證據認定事實之違誤。

律師批評，NCC迄今拒絕公開有關25件裁罰處分諮詢委員會議記錄 、會議資料及決議過程等裁罰基礎資料，致使中天未能享有知悉及辯論的機會，明顯違背正當行政程序原則保障人民陳述意見之權利，況 且部分裁罰案經法院認定違法而予撤銷。

中天遭裁罰案現已有9案被法院撤銷，其中更有2案勝訴免罰確定， 包括2018年11月12日中天新聞播出高雄市長候選人陳其邁造勢活動， 報導民進黨立委邱議瑩喊「大家嘜離開」，卻被NCC認為邱是說「大家嘸離開」裁罰20萬元，法院已撤銷裁罰確定。

另中天2019年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞， NCC諮詢會議出席委員共16人，12人認定新聞未涉違法 ，僅4人認定違法，但NCC卻恣意判斷、裁罰40萬元，也遭法院撤銷，中天免罰確定。