實景打造的浴池成為演員們拍攝時的休息區，左起濱田岳、生田斗真、橋本環奈。（采昌提供）

傑尼斯演技派偶像生田斗真在主演新片《湯道》中飾演離家工作碰壁，最後只好重返老家經營的「丸金溫泉」澡堂，厚著臉皮炫耀自己光榮返鄉，卻因此讓自己反而變得可笑的哥哥一角。生田對於所飾演的角色表示：「這種困惑感在我自己身上也有，我想每個人都有類似的經驗，如果能傳達出角色可愛且不討厭的氛圍，那就太好了。」他並表示：「由於本片的舞台是澡堂，就某種意義上來說，我們可以裸露心靈，透過泡澡，感覺比平時更加接近演員和工作人員。我希望觀眾觀賞這部電影之後，都能夠重新面對自己，珍惜每天的生活！」

該片以「泡澡」為主題，生田本人也將親自演出多場裸體洗澡戲。在過去演出的《臥底型警》系列電影中，他就曾挑戰裸體被綁在汽車引擎蓋上的激烈場面，這回再度演出裸體戲，他笑稱：「這次相當和平！因為洗澡就是日常生活中的幸福！」他並透露自己的洗澡習慣：「我每天都會洗2次，包括睡覺前跟工作前，而且我習慣用手洗身體，不太會用毛巾洗。」他更爆料：「濱田岳、窪田正孝，甚至是小日向文世前輩都脫了，觀眾可以在片中看到各個年齡層的裸男。」也回憶童年時被祖父帶去公共澡堂的回憶，對當時的生田來說，公共澡堂是「成年人的社交場所，孩子們不能單獨去的地方。」不過在這樣一個特別的地方，每當洗完澡喝著咖啡牛奶，一邊冷卻著溫暖的身體一邊回家，他也直呼是個「非常愉快的回憶」。

由於片中幾乎每一位主要演員都有入浴場面，所以眾人時不時就會在現場裸裎相對。也因為浴池是實景打造，真的可以在裡面泡澡，所以為了避免泡澡起身後會著涼，演員們乾脆就把片中的浴池當成休息室，直接泡在裡頭待機。而導演鈴木雅之有時候也會直接坐在能看到全場的櫃檯上導戲，讓這座澡堂的功能，在幕後也完全發揮作用。至於該如何巧妙避開「穿幫」，又能細緻描繪那些難以透過肉眼捕捉的精神層面，包括湯及人心的細微變化呢？導演透露確實花費不少苦心在避免讓演員穿幫，尤其現場又有許多玻璃和鏡子，很容易不小心拍到攝影器材或工作人員；這個時候大家就會紛紛喊出「Dulling」這個咒語，也就是消光噴霧的名字，也讓消光噴霧成為這次拍攝現場的必備用品。觀眾也勢必可以從片中多場的入浴的畫面中，感受到澡堂、人情溫暖，以及看電影的樂趣。

《湯道》將於本週五（12日）在台上映。