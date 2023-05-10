桃園市野鳥學會野生動物診所救治受傷斑龜，經X光檢查發現，除了嘴上卡魚鉤外，食道內還有2個魚鉤。（桃園市野鳥學會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市野鳥學會調查義工9日下午在許厝港溼地復育區發現，一隻野生斑龜遭魚鉤、魚線纏身，緊急送醫救治。（桃園市野鳥學會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市許厝港溼地為北台灣最大海岸型溼地，面積961公頃橫跨大園、觀音區，擁有豐富生態，是許多野鳥迷必訪追鳥熱點。近日民眾在溼地復育區步道發現，有隻野生斑龜遭魚鉤和魚線纏身，無法動彈畫面看了令人痛心，緊急將其送醫，檢查更發現體內還卡了2個魚鉤，將進一步檢查治療。桃園市野鳥學會呼籲，不應在溼地內釣魚、網魚，恐危害野生動物。

心痛畫面曝 「準媽媽」斑龜魚鉤纏嘴、卡食道搶救中

桃園市野鳥學會調查義工9日下午4時許，在許厝港溼地復育區D區的步道上遇見一隻野生斑龜，上前仔細查看發現，斑龜的嘴巴被魚鉤與魚線纏繞，左前腳掌也被魚線纏住，使其動彈不得。魚鉤勾住嘴巴無法拔出，由於擔心二次傷害，便先將腳掌上魚線剪斷，並送至桃園市野鳥學會野生動物診所救治。

據了解，這隻受傷斑龜體重約2.88公斤，目前獸醫正積極救治中，嘴上的魚鉤尚未取出，經X光檢查還發現，還有另外2個魚鉤卡在斑龜的食道中，目前等待以內視鏡方式，嘗試看能否取出體內魚鉤。

此外，每年約4至6月為斑龜繁殖期，這隻斑龜剛好正是隻「抱卵雌龜」，院方表示將盡力搶救，若後續治療成功康復，將野放回許厝港溼地。

「海岸野生動物一再遭遇傷害令人既痛心又氣憤！」桃園市野鳥學會指出，許多候鳥過境會停留在許厝港溼地休息覓食，至今仍有許多民眾，會進入溼地內釣魚、網魚，甚至把釣具丟棄在現場，危害野生動物棲地安全，呼籲民眾共同維護海岸生態，別隨意在國家級重要溼地進行獵捕行為、更別遺棄垃圾影響環境生態。

桃園市海岸管理工程處表示，現階段將派員加強巡查，關於許厝港重要溼地加嚴管制措施，將於許厝港溼地通盤檢討時期，向內政部提案研議。