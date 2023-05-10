和碩表示，4月營收月對月成長主要是通訊產品拉貨；而年對年成長也是通訊產品需求較佳，加上去年同期有上海封控的影響，因此基期較低；另外，車用產品出貨也優於預期。

至於和碩以總金額7.55億元，接手三洋實業(1472)出售的桃園土地及建物，和碩表示，桃園土地的部分，目前還在程序中，待確定後將會再做公告，屆時公告內容中將會進一步揭露使用目的。