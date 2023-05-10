和碩表示，4月營收月對月成長主要是通訊產品拉貨；而年對年成長也是通訊產品需求較佳，加上去年同期有上海封控的影響，因此基期較低；另外，車用產品出貨也優於預期。
至於和碩以總金額7.55億元，接手三洋實業(1472)出售的桃園土地及建物，和碩表示，桃園土地的部分，目前還在程序中，待確定後將會再做公告，屆時公告內容中將會進一步揭露使用目的。
和碩(4938)今公布4月營收，在通訊產品拉貨及車用產品助攻下，4月營收月增和年增均呈正成長。和碩4月營收1074.12億元，月增6.06%，年增43%。累計前4月營收為4255.48億元，年增6.81%。
和碩表示，4月營收月對月成長主要是通訊產品拉貨；而年對年成長也是通訊產品需求較佳，加上去年同期有上海封控的影響，因此基期較低；另外，車用產品出貨也優於預期。
至於和碩以總金額7.55億元，接手三洋實業(1472)出售的桃園土地及建物，和碩表示，桃園土地的部分，目前還在程序中，待確定後將會再做公告，屆時公告內容中將會進一步揭露使用目的。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。