嘉義市一家知名商旅朱姓經理等4人被控利用交通部觀光局「秋冬國旅補助」及「安心旅遊」補助方案，持多名不符資格旅客資料申請每人1000元補助，涉詐領補助款被法辦，嘉義地檢署調查後，考量4人深表悔悟，且補助款沒進4人口袋，加上4人皆已寫過悔過書，最後予以緩起訴處分，不過朱姓經理、李姓訂房組主任需再向國庫支付10萬元。

嘉義地檢署緩起訴書指出，70歲朱男是商旅經理、43歲李姓女子為商旅訂房組主任，2人明知交通部觀光局2019年9月推出的秋冬國旅補助，以及2020年7月上路的安心旅遊補助，主要是鼓勵民眾留宿旅遊，住宿1晚每房補助1000元，且補助對象均以自由行旅客為主，兩人竟在秋冬補助期間，以陳姓、莊姓2名前櫃台服務人員200元夜市券為對價，持2人身分證填入不實入住資料，向嘉義市政府申請每人1晚1000元補助。

之後朱男、李女又在安心旅遊補助期間，蒐集謝姓男子等多人身分證或健保卡，上網登入交通部觀光局台灣旅宿網活動專區填寫資料，且不實填製補助金額後列印，後續向市府申請每人一晚1000元補助，藉以詐領補助款，案經調查局嘉義市調查站偵辦。

緩起訴書表示，朱男、李女、陳姓及莊姓前櫃台人員等4人，以不法方式共同詐領政策性補貼，犯3人以上共同詐欺取財罪，考量4人事後坦承犯行，且謝男等人均有實際入住及收受商旅申請的補助款1000元，加上補助款並未入4人口袋，決定以緩起訴處分。