前台積電工程師曲展辰與妻子同為「台積人」，多年前兩人離職投入餐飲創業，未料慘賠2000萬收場。不過，他們未被打敗，2020年成立新公司「有鳴」，發展更完善餐廳管理系統，並研發新世代雲端智慧型販賣機，透過高市府青年局業師輔導，與知名手搖飲合作，成功東山再起。

曲展辰與妻子先後離開台積電，全心投入餐飲事業，運用工程師專業技能，把半導體產業強調的SOP（標準作業程序）導入餐廳點餐、派工系統，造成熱潮，餐廳成為排隊名店，但後來因忽略餐飲業必要的「彈性」，慘賠2000萬元。

曲展辰沒被擊倒，仍對自身開發的產品有信心，汲取失敗經驗，將產品更加優化，2020年成立「有鳴」致力打造提供隨時隨地都可使用的餐廳管理系統，盼改善消費者購餐體驗外，更將消費過程中的所有資料儲存成雲端大數據，讓店家輕鬆進行帳務管理，快速掌握販售情況。

在2年疫情期間，曲展辰發現非接觸式經濟的需求提升，加速無人商店的發展，因此開發新世代雲端智慧型販賣機，結合AI感測技術有效分析人流及消費者樣貌，透過雲端連線數據蒐集、整合跟分析，讓店家透過App就能掌握販賣機營運狀況。

有鳴的設計讓手搖飲店面坪效擴增到24小時，獲得圓石茶飲負責人的認同，雙方開始接洽合作事宜。曲展辰深知自己在商務溝通與開發上需要精進，不僅積極進修，也至青年局尋找專業業師諮詢服務，業師協助團隊從技術研發走向市場，也對公司年度商業策略提供建議，幫助團隊釐清目標方向，讓「圓石行動茶旅」成為手搖飲市場中獨特的商業模式。

青年局長張以理表示，疫情改變人們生活型態，消費習慣從線下轉為線上，從店員服務轉為無人商店；但如何讓機器取代人力提供相應的產品品質，成為經營者的一大挑戰。青年局透過顧問輔導，助攻經營團隊制定業務開發策略及合作方案外，也引薦媒合不同品牌，希望促成更多合作。