美國空軍一直想要淘汰老舊F-22戰機，但卻在國會碰釘子。

美國空軍一直想淘汰較老舊的F-22戰機，但卻面臨國會阻攔。然而，據空軍部長肯達爾（Frank Kendall）9日說，如今聯邦議員比較能接受他們淘汰老舊的武器系統。

據《突發防務》（Breaking Defense）網9日報導，肯達爾在非營利機構「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）主持的論壇中說，先前國會對封存較舊戰機的想法很「抗拒」，但最後國會終於讓步，2023會計年度讓部分A-10戰機封存，也讓E-3退役。

不過，美國空軍還是沒成功說服國會議員讓F-22退役。但他指出，相關動能正在增強。肯達爾坦承，去年他們雖設法淘汰無法徹底發揮戰力的老舊F-22，但並未成功。而他認為，由於今年要通過的機率會大得多，因此他想向國會表達些許感激。

而空軍官員說，每年要維持20架32 批次F-22約得花5億美元（近154億台幣），並強調它們沒武裝最現代的武器，還不如把錢花在「下世代空優」（NGAD）戰機上。