好市多進口科克蘭莓果帶有A型肝炎病毒，引發消費者擔憂，好市多將於明日公布具體補償方案，台北市法務局今二度邀請業者說明補償方案，也要求給予A肝門診及檢驗費用。好市多僅回應，攜回去總公司研議，明日統一對外發布聲明。

台北市法務局及衛生局日前邀請好市多內湖店及北投店到市府，列出3項要求，包含研議增列信用卡退費機制、補償購買相關產品的會員，以及若有消費者確實需要施打A肝疫苗，由好市多負起全部賠償責任。截至8日為止，北市消保官室受理8件相關申訴案。

消保官室主任消保官楊麗萍解釋，由於好市多明將公布賠償方案，今再次請好市多到場說明方案內容、退費處理情形，也重申以上3項要求。另考慮到食用好市多莓果民眾很可能到門診或檢驗是否患A肝，此次新要求好市多一併替民眾支付相關費用。

不過，好市多皆回應，相關方案都有通盤考量，將攜回去總公司研議，明日統一對外發布聲明及具體賠償方案。

法務局長連堂凱表示，局消保網將增設「好市多A肝莓果消保專區」，提供相關消費權益資訊，消保官已與行政院消保處及消基會保持密切聯繫，將適時提供消費者相關協助，消保官也會持續監督好市多下架、回收及銷毀莓果進度。