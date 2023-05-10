中天新聞台換照訴訟案攸關憲法對新聞自由的保障，2020年11月26日被NCC通傳會處分不換照後，12月2日中天提出行政訴訟，歷經2年半的審理，台北高等行政法院今(10日)判決，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。媒體人謝寒冰隨即在中天《大新聞大爆卦》節目強調，這表示台北高等行政法院還是有人堅持司法正義，但NCC不會重審，一定上訴抗告，這官司還要繼續打，中天新聞需要社會大眾輿論當後盾支持。

「我本來認為，他根本不會讓你們中天勝訴的！」謝寒冰表示，因為這個勝訴對北高行或NCC來講，都是個麻煩的開始。本來以為他們這麼兇，高等行政法院的院長又是蔡英文的親戚，但可以看出北高行裡面還是有一些人堅持司法的正義。

謝寒冰指出，這當然對中天來講、對整個台灣社會來講，都是一個好消息。可是現在還不是樂觀的時候，因為你認為他把案子發回NCC重新審理，NCC就會重新審理嗎？「我一點都不這樣認為！」第一個，他們大概就是立刻上訴、抗告，所以這個官司還有得打。中天打官司已經打了非常久的時間（主持人馬千惠：2年多），這中間已經不知道花掉多少錢、損失多少錢。政府直接迫害媒體，就會造成今天這樣的結局。

「北高行在一個很荒涼的地方，因為我曾去幫中天作證。」謝寒冰提到，中天跟NCC還有很多官司繼續在打，這只是一個小小的勝利，至少告訴社會大眾，很多人跟NCC的意見是不一樣的。也就是NCC當初認為，中天不適宜再作為一個在頻道上的電視台，NCC這判斷有很多人認為是錯誤的。

謝寒冰強調，NCC的立意本來應該是很良善的，要協助讓電視台能夠更加自律，讓台灣的新聞水準能夠提升，可是現在完全沒有走向這個方向，反而變成一個政治的打手，變成只要誰當權誰當政，只要他高興，就可以在媒體上面為所欲為，所有他不喜歡、不想看到的東西，就可以利用NCC讓它消失掉。今天中天已經被迫害到YouTube了，他們還不放過中天，成立數發部有很大一部分，就是要管控網路的言論。

「中天如果沒有辦法繼續撐下去的話，在網路上可能也會遭到圍剿。」謝寒冰直言，今天這樣一個小小的勝利，會讓很多人燃起希望。但是也必須說，這還只是一個開始，這是一條非常漫長的路，恐怕未來還有很久很久的官司要打，希望社會大眾要當中天的後盾，不然這條艱苦的路，真的很難繼續走下去。