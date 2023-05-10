不少人會幫忙在住家騎樓的鳥巢下方加裝隔板，增加穩固性也防止鳥屎滴落；但有網友日前發現一處鳥巢下方的隔板竟是用2支IPhone手機，機身疑似還穿入螺絲固定，其他人笑翻「這個一坪80萬我信」、「iPhone級別的鳥」、「鳥：你的電磁波干擾到我了」，也有人認為應該是通訊行的模型機。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處騎樓上方的屋簷處被發現鳥巢下竟是用2支IPhone手機，且根據鏡頭樣式，還是使用IPhone13系列以上，2支手機疑似還用螺絲穿入機身固定，最外側還黏上膠帶，原PO笑說是「頂級建材」，吸引1.8萬人按讚、上百則留言。

網友發現一處鳥巢下方竟是用2支IPhone坐隔板，IPhone疑似還穿入螺絲固定，其他人笑翻「這個一坪80萬我信」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「鳥：你的電磁波干擾到我了」、「時代進步的，燕子也要有iphone」、「這個一坪80萬我信」、「iPhone級別的鳥巢，報廢了的廢物利用」、「鳥表示：我家有裝監視器」、「我可不可以說，這個就是智能家居」、「就連燕子都有豪宅可以住」、「燕子拿來墊腳用的手機都比我好」。

也有網友認為該住家應該是間通訊行，留言「通訊行，那用的應該是用不到的模型機吧」、「應該是過時的模型機吧，人家店家就是手機店了，什麼不多模型機絕對沒問題」、「通訊行提供的展示機啦」、「看牆上是通訊行，上面使用因該是樣品機，樣品機只有外觀重量雷同，個人猜測」。