在文化部的「文化體驗教育」與企業支持下，雲門舞集的舞蹈蒲公英計畫，預計今年繼續完成全台六縣市，與46所小學的學童及老師面對面接觸，日前已到屏東縣大成國小與豐田國小，在舞者及說舞人的帶領下，為學子打開舞蹈的一扇窗。

蒲公英計畫目前足跡包括台灣、澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球等地，活動結束後不斷收到各校師生表達感謝，已經參與計畫第四年的雲門前舞者蘇依屏表示，「孩子們單純直接的回饋，是鼓舞『舞蹈蒲公英』計畫的最大力量。」

日前蒲公英計畫造訪的屏東縣大成、新埤與豐田國小，皆是教育部認定的非山非市小學。「非山非市」指的是非偏遠地區，但教育資源需要協助的學校。

因此，蒲公英計畫在走遍八成以上的特殊與極度偏遠小學後，計畫2023年前進「非山非市」校園，年初從非山非市學校數最多的彰化及屏東出發，目前三個月時間已走過彰化縣北斗國小、萬來國小，屏東縣的新園國小等十八所小學；接下來也將緊接前往桃園市頭洲國小、屏東縣黎明國小等校。