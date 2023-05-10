法新社報導，美國國際權威期刊《細胞報告》（Cell Reports）當地時間9日發布一份最新遺傳學研究發現，在上一次冰川期，中國北部沿海地區人類兩度向美洲大陸遷徙，成為首批美洲人類一部分。該研究第一作者、中國科學院昆明動物研究所分子人類學家李玉春指出，美洲原住民的祖先來源，除了先前指出的西伯利亞外，中國北部沿海地區也對美洲原住民的基因作出貢獻。

報導稱，此前主要認為，古代西伯利亞人穿越白令海峽陸橋，連接現代俄羅斯和阿拉斯加，是美洲原住民的唯一祖先。

但從2000年代後期起，有研究不斷顯示，玻利維亞、巴西、智利、厄瓜多、墨西哥和加利福尼亞等地區美洲人口的古老譜系，可能來自亞洲多個地區。

該譜系名叫D4h，存在於線粒體DNA中，只從母方繼承，因此可以用來追蹤母系血統。

為了揭示美洲原住民的亞洲歷史，中科院昆明動物研究所的研究團隊開始對D4h展開了為期10年的追蹤工作，共梳理了歐亞大陸的10萬個現代和1.5萬個古代DNA樣本。

該團隊通過分析隨時間累積的突變、查看樣本的地理位置和使用碳年代測定法，重建D4h的起源和擴張歷史。

最終，他們找到了216個當代個體和39個古代個體，他們均來自這個古代譜系。

研究結果顯示，中國北部沿海到美洲發生了兩次遷徙。

第一次是在19.5萬年前至2.6萬年前的冰川期，當時冰蓋覆蓋面積很大，中國北方的氣候條件可能不適宜居住。第二次則發生在1.9萬年前至11500年前的冰川融化期，這一時期，不斷增長的人口可能引發了遷移。

研究者們認為，兩次遷徙的參與者都是水手，他們沿著太平洋海岸航行到美洲停靠，主要是因現代加拿大兩個冰原之間，被稱為「內陸無冰走廊」的一條長滿草的通道尚未形成。

該研究稱，在第二次遷徙中，一個亞群從中國北部沿海地區分支到了日本，這一發現與美洲、中國和日本古代人之間的考古學相似性相吻合。

李玉春稱，這項研究的優勢在於，他們發現的樣本數量，以及來自Y染色體DNA的補充證據表明，美洲原住民的男性祖先與女性祖先同時生活在中國北方，這也使他們對研究結論充滿信心。

李玉春表示，然而，還不知道這種情況發生在中國北部沿海的哪個具體地點，以及哪些具體事件促進了這些遷徙，要回答這些問題，還需要更多證據，尤其是古代基因組。