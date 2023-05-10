日本外相林芳正告訴CNN，承認與北大西洋公約組織（NATO）討論在日本設立辦事處。林芳正表示相關討論雖尚未敲定任何細節，但表明有關決定與俄羅斯入侵烏克蘭有關。

林芳正周三（10日）接受CNN的訪問，承認與北約討論在亞洲設立辦事處。他表示：「我們已經展開討論，但尚未敲定任何細節。我們討論這個問題的原因是，自俄羅斯對烏克蘭的侵略以來，世界變得更加不穩定。東歐發生的事情不僅僅局限於東歐問題，它直接影響到太平洋這裡的局勢。 這就是為什麼我們在東亞和北約之間的合作變得……越來越重要。」

林芳正強調了其所說的日本「嚴峻而復雜」地區安全環境，並指出除了俄羅斯的侵略加劇外，東京還得應對擁有核武器的北韓和崛起的中國。他補充說，雖然日本不是北約的成員國，但有關合作透露出一個信息，亞太地區的夥伴正與北約「以非常穩定的方式接觸」。

該報導指出，北約在日本開設聯絡處，標誌著西方聯盟在地緣政治斷層線加深的情況下取得重大進展，然而相關舉動恐會招致中國政府的批評。