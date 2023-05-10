展望後市，隨著跨境旅遊市場回溫，雲品旗下擁有城市及休閒度假飯店，能承攬國際旅客與國旅顧客，委託經營管理事業最新據點台中「圓觀」將於20日開幕投入營運，公司看好可望因市場復甦維持強勢營運動能，穩健推升業績緩步走揚。

雲品指出，旗下「君品Collection」最新規畫的據點「圓觀」（Palazzo Colonna）預售期接單已突破 100 場，訂單能見度已到明年12月，為君品Collection旗下成交速度最快的場域，目前承攬平均桌價落在2.5～2.8萬元間，已改寫台中地區宴會市場新高價位。

位於台中北屯、占地1600坪的「圓觀」宴會廳場域為120坪，戶外擁有市中心裡罕見的田園景觀，可用於戶外證婚儀式、迎賓茶會等，並與台中蘭克斯特共同銷售、聯合接單，除增加總體接單成交率，更擴大了君品Collection委託經營事業規模，未來營運成長可期。

為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，日月潭雲品溫泉酒店3月起進行大型裝修工程，雲品表示，目前已來到細修與軟裝進駐階段，5樓經典樓層的部分客房在過渡期間作為湖景健身空間、遊憩空間、雲想精品店與SPA芳療室使用。

雲品表示，在4月的施工期間，日月潭雲品不惜減少開放約5成的客房，以維護旅客住宿體驗與品質。包括飯店大廳、行政酒廊與遊憩空間與瑞士奢華品牌全新SPA芳療室，預估在7月時全數裝修完成，未來將能提供旅客更頂級且尊榮的服務享受。

而受惠兒童清明連假強勁旅遊需求，台北君品及日月潭雲品的假日住房表現暢旺，其中台北君品4月客源中逾6成為國際旅客，除了東亞地區外，更有不少來自歐美的外籍旅客，使平均房價及住房率均同步走揚，有望逐漸恢復至疫前市況。