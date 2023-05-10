周三香港恆生綜合指數收盤跌105.38點或0.53%，為19762.20點。國企股(H股)跌0.8%，為6683點。科技指數倒漲0.3%，為3812點。交易所成交金額為低迷的988億港元。

成交金額居首的騰訊升0.4%，至329.6港元。

連6跌的中芯國際，周三止血回穩，收盤上漲2.2%，報19.58港元，仍低於20港元重要關卡。

內地的銀行股普遍回落，工商銀行跌3.0%，中國銀行跌2.9%，農業銀行跌3.1%。

《櫃買市場》台生材 5月10日起開放融資券交易
《韓股》2500守不住 韓股走低
《日股》創高止步 日經走跌
#港元 #10 #公佈 #20 #成交金額