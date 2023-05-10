周三香港恆生綜合指數收盤跌105.38點或0.53%，為19762.20點。國企股(H股)跌0.8%，為6683點。科技指數倒漲0.3%，為3812點。交易所成交金額為低迷的988億港元。
成交金額居首的騰訊升0.4%，至329.6港元。
連6跌的中芯國際，周三止血回穩，收盤上漲2.2%，報19.58港元，仍低於20港元重要關卡。
內地的銀行股普遍回落，工商銀行跌3.0%，中國銀行跌2.9%，農業銀行跌3.1%。
在美國公佈CPI數據前夕，美元走強，人民幣走弱。此外，中國周二公佈的4月疲弱進出口貿易資料，連兩天影響到大陸和香港投資人情緒。港股低開7點，並一路走低。
周三香港恆生綜合指數收盤跌105.38點或0.53%，為19762.20點。國企股(H股)跌0.8%，為6683點。科技指數倒漲0.3%，為3812點。交易所成交金額為低迷的988億港元。
成交金額居首的騰訊升0.4%，至329.6港元。
連6跌的中芯國際，周三止血回穩，收盤上漲2.2%，報19.58港元，仍低於20港元重要關卡。
內地的銀行股普遍回落，工商銀行跌3.0%，中國銀行跌2.9%，農業銀行跌3.1%。
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