民進黨宜蘭縣議會黨團今天（10日）舉行記者會，指宜蘭縣某國中女生「安安」在2年多前墜樓身亡，「安安」遭班導師、專科老師霸凌，卻未見縣府教育處有何作為，還稱「監察院了解縣府處理過程，認為並無疏失」，反遭監察院打臉，批縣府對「安安事件」是欲蓋彌彰，縣府回應，縣府後續會積極配合司法程序及監察院調查，以釐清各界疑義。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，教育處5月3日公開對媒體回應「監察院已了解本案處理過程，認為並無疏失，沒有開案調查」，隔天即遭監察委員田秋堇、紀惠容反駁，並表示本案正在調查中；請教育處針對調查報告說清楚講明白，並說明為何該案在前教育處長王泓翔調職後，懲處皆被撤銷。

議員謝燦輝表示，縣府教育處消極冷處理，行政怠惰、置身事外，至今調查結果也不了了之，請教育處一定要積極處理，嚴查真相。議員林麗說，請林姿妙縣長與教育處誠實面對，本於職責將案件調查清楚，還原真相，別再呼攏縣民與家長。

教育處表示，經事後了解，可能在與監察院的溝通過程中、理解有些誤差，會靜候監察院調查，相信監察院會有公平、公正的調查結果，教育處會全力配合調查。

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