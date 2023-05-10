中國大陸外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會，有記者提問，據報導，美國國務卿布林肯9日在「自由之家」 年度頒獎禮上講話稱，中國對新疆、西藏等地少數民族人群採集DNA等生物數據，以此作為控制監視的新舉措。美方對此表示關切。對此，汪文斌表示，誰在利用基因從事不可告人的活動，大家心如明鏡。

汪文斌指出，美方有關言論十分荒謬，除了製造聳人聽聞的假新聞之外，沒有任何意義。中國是法治國家，中國公民不論是何民族隱私都受到法律保護。美國是廣泛蒐集並運用基因資訊的國家，據《華爾街日報》披露，美國五角大廈已經制定了以基因武器打擊對手的研發計畫，參與者稱亞洲華人、歐洲雅利安人、中東阿拉伯人的基因都被列入美軍蒐集範圍。

汪文斌稱，據「今日俄羅斯」電視台網站報導，美國空軍教育訓練司令部曾發布招募資訊，特別指明需要獲取俄羅斯人的核糖核酸和滑膜液樣本，究竟誰在利用基因從事不可告人的活動？相信大家都心如明鏡。