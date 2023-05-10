有線電視台購物頻道的主持人，幾乎都是一男一女組合，但南部知名主持人阿國和國義「男男」聯手在電視購物界闖出名號。為迎接母親節，兩人特別送消費者驚喜，5月14日前全商品一律優惠1000元，為勞苦功高的媽咪們過佳節送上大禮。

阿國、國義相識多年，原本在廣播和有線電視各有一片天，阿國一開始想專心經營電台主持工作，但答應先以顧問的角色為國義提供點子，等到兩人的配合度成熟後，阿國就正式告別電台，與國義在地方電視台共同開闢「美麗人生」節目，並很快成為南部購物頻道一哥，曾在過年期間創下3天破百萬業績及單筆銷售金額20餘萬的紀錄。

阿國和國義的男男組合不但是購物界少有，合作方式更是突破主持人同場搭配的框架，不論主持的時段是2小時或3小時，一定是前半場由阿國先單獨出場，展現他秀場歌手的實力，透過現場卡拉OK伴唱先吸引觀眾的收視，後半場再交給國義接手開始帶貨，兩人分工合作，創造的業績和利潤則共同分享。

阿國表示，兩人擁有多年的交情，又有互相信任的基礎，他主要負責炒熱節目氣氛，國義則扮演叫賣的角色，若有人私下訂貨，他還是會把單轉給國義，由國義統一出貨，在帳務上也相信國義，如果換了別人，恐怕沒多久就會因彼此猜疑而拆夥了。

目前兩人一天主持4個時段，加起來總共9小時，堪稱是全國有線台每天主持時間最長的一對搭檔，適逢母親節即將來臨，因此推出所有商品每件均減價1000元的好康回饋，聊表對母親的敬意，省下來的錢再請媽媽吃頓大餐。