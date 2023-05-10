TVBS政論節目《新聞大白話》YouTube頻道訂閱數突破百萬，節目邀請謝龍介、新北市議員葉元之、前大使介文汲、政大外交系兼任副教授賴岳謙、現任立委高嘉瑜以及前立委郭正亮擔任來賓，拍攝「百萬挑戰」影片，而曾被網友封為TVBS「米倉涼子」的主持人李作珩將兌現承諾素顏登場，笑稱自己其實是遭人所害，「這是出道以來第一次素顏，真的是有點緊張。」

賴岳謙則在拍攝影片時被問到：「最喜歡的主持人？」他毫不猶豫回答，「當然是周玉琴」，展現超高求生欲。他也靦腆分享與周玉琴告白時的第一句話就是：「我們結婚吧！」浪漫情話閃瞎眾網友。高嘉瑜也獻唱「隱形的翅膀」，祝福《新聞大白話》飛到200萬訂閱，並發豪語屆時將舉辦個人演唱會。

由於郭正亮也在影片中承諾，粉絲數達150萬將高歌一曲慶賀，製作團隊詢問：「可以跟高嘉瑜合唱煎熬嗎？」只見郭正亮眉頭一皺說：「不行！當然不行！」堅決態度笑翻眾人。

「百萬訂閱感謝祭」5／12(五)晚間八點在《新聞大白話》YouTube頻道播出，屆時也將邀請韓國瑜至現場與觀眾互動同樂。