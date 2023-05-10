台灣虎航今日開航桃園－普吉島航線，是繼桃園－曼谷廊曼後第2調泰國航線，初期以每周2班營運。

桃園－普吉島航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT503，每周三、六的中午12時20分自桃園機場起飛；回程航班編號IT504，每周三、六的下午4時45分自普吉國際機場起飛。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，普吉島是泰國最大的海島，自然資源豐富，水上活動多采多姿，再加上眾多國際級飯店品牌進駐，是世界知名的海島度假勝地。以往沒有直飛航班，若從台北直飛曼谷再轉國內線班機前往，至少得花上7、8個小時，但藉由直航之便，只要4.5小時就可以抵達，能夠更輕鬆自在地享受這裡的碧海藍天，相信可以明顯帶動國內民眾前來普吉島的旅遊意願。

台灣虎航也於今日正式復航桃園－花卷，昨日已復航桃園－旭川、本周五還有桃園－函館即將復航。迎接疫後旅遊市場復甦，台灣虎航積極拓展新航線，以及各航線的復飛，隨著今日首航普吉島，台灣虎航現航網布局已達26個航點、33條航線，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。