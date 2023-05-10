此外，富野以「武陵富野渡假村」經營武陵農場第二賓館已20年，隨著合約將在今年7月底期滿，去年底在激烈競標下順利再取得10年經營權，今（10）日舉行簽約儀式。董事長劉清郎表示，將投入3.2億元整修各項硬體設施，預計明年8月以全新風貌迎賓。

富野擁有台東富野大飯店、知本富野溫泉休閒會館，台東、花蓮、高雄、嘉義富野渡假酒店，武陵富野渡假村及武陵山莊等8處據點，另轉投資緬甸仰光富野國際飯店。去年11月取得「台南關子嶺勞工育樂中心」經營權，預計明年2月以「關子嶺富野溫泉會館」開幕迎賓。

其中，武陵農場第二賓館2003年6月完工，依促參法以OT案方式委外經營，富野經公開招標獲選為最佳團隊、取得10年經營權，2013年1月再續約10年。武陵富野度假村開業近20年來營運績效卓越，帶動武陵農場入園人次屢創新高，每年楓葉季及櫻花季均一房難求。

隨著委外投資契約將於今年7月31日屆期，武陵農場去年12月進行委外重新招標，吸引國內多家重量級飯店與旅行社參與競標。富野集團在激烈競爭中再度雀屏中選，再取得未來10年經營權，並於今日武陵農場60周年慶典禮中完成簽約儀式。

富野董事長劉清郎指出，富野深耕武陵20年，熟悉當地一草一木，深切瞭解遊客需求與喜好，因此預計投入3.2億進行景觀、客房整修、安全修護、生態維護等工程，預計明年8月以全新風貌迎賓。武陵農場場長鄭源敏也期許富野透過提升軟硬體，能再創武陵風華。

受惠疫情趨穩及國旅需求暢旺，富野2022年合併營收5.91億元、年增19.98％，歸屬母公司稅後淨利0.11億元、每股盈餘0.24元，較前年轉虧為盈、雙創近6年高點。董事會決議擬配股0.2元，盈餘配發率達約83.33％。

富野2023年首季合併營收1.81億元，季增12.73％、年增3.73％，為近2年高點。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.38億元，季增達10.17倍、年增達62.2％，每股盈餘0.79元，雙創近2年半高點，單季即賺贏去年全年。

富野4月自結合併營收0.52億元，月增達20.7％、年增達42.04％，為近4年同期高點。累計前4月合併營收2.34億元、年增10.4％。展望後市，受惠疫情趨緩、國旅升溫及境外旅客開放，加上新據點陸續加入營運，公司對今、明2年業績成長審慎樂觀看待。