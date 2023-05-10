周一特斯拉位在德州的鋰精煉廠正式動工，馬斯克表示，到2025年，這座煉廠產出的電池金屬「鋰」將足以生產約100萬輛電動車，將成為北美最大的鋰原料加工廠。他並表示，如果特斯拉要實現其深具雄心的電動車銷售目標，投入鋰加工事業是必要之舉。展望未來幾年，電動車發展可能遇上的瓶頸，將是能取得多少電池級的鋰金屬。

既然鋰金屬是特斯拉電動車電池的關鍵材料，而電動車將在未來幾年更加普及，那麼特斯拉顯然是第一個能想到的投資標的，但分析師表示還有其他規模較小的公司也可望搭上這一波「鋰電池是新石油」的趨勢。

根據TipRanks資料庫，分析師點名兩檔現在股價不到10美元且深具潛力的鋰電池股票：Microvast Holdings和Li-Cycle Holdings。部分華爾街分析師認為這個市場將持續擴大，而這兩家公司可能成為贏家。

●Microvast

總部位於德州的Microvast周二股價大漲10.08%，收在1.31美元。該公司是鋰離子電池技術的領導者，在中國、德國和美國都設有工廠。

Microvast在周二盤後公布財報，其上季經調整後每股虧損4美分，低於市場預估的每股虧損8美分，並較去年同期的每股虧損10美分大幅改善。

過去4個季度，該公司有3個季度的損益表現優於市場預期。

與前幾年相比，現在在高通膨和高利率的環境下，虧損的公司已經無法獲得市場青睞，這也反映在Microvast的股價表現上，過去一年來其股價下跌約66%，已經低到讓HC Wainwright分析師Amit Dayal認為現在是一個「極具吸引力的買點」。

●Li-Cycle Holdings

總部位於加拿大多倫多的Li-Cycle周二在紐約證券交易所掛牌的股票下跌1.17%，收在5.07美元。

該公司是一家專業的鋰離子電池資源回收公司，將回收來的鋰電池拆解後再將材料重新引進供應鏈，其先進而專有的技術能回收電池製造過程中高達95%的材料，包括鋰、鈷、鎳和其他貴金屬。此外，Li-Cycle也與德國物流公司Kion、全球最大商品交易商嘉能可（Glencore）和工業電池管理公司Renewance等其他公司建立合作夥伴關係。

Piper Sandler擁有五星級分析師稱號的Alexander Potter表示，運輸和能源市場的發展難以預測，但大多數人都同意：無論產業如何發展，電池回收都至關重要，我們仍然認為Li-Cycle是該領域的投資選擇，該公司擁有搶先起步的優勢，以及越來越多的策略合作夥伴，包括每年生產170萬輛堆高機的德國跨國Kion。