幾年前市場掀起「大數據是新石油」(Data is the new oil)的說法,而這一兩年來變成「晶片是新石油(Computer chips are the new oil)而台灣是新沙烏地阿拉伯」,而特斯拉執行長馬斯克現在提出了另一種觀點,稱鋰電池才應該被視為「新石油」。