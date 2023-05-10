自稱是新光集團已故創辦人吳火獅私生女的陳子婷認祖歸宗案，一二審判准她請求吳家認領，台灣高等法院更一審、更二審都改判陳女敗訴、不准她請求吳家認領，不過高院更三審10日又改判吳家敗訴，判准她請求吳家認領。案件可上訴。

這起豪門私生女認父的官司，從10年多前開打，陳母向法院提起確認陳子婷與吳火獅親子關係存在訴訟，但2006年遭法院判決敗訴定讞。陳再於2012年提起「生父死亡後認領之訴」，一審、二審勝訴，但更一審、更二審都改判陳女敗訴。

更三審合議庭認為，陳母已明確證述其與吳火獅交往始末，吳火獅曾提供其與女兒生活費，並曾安排其等赴日之租屋處；2006年至2011年間，新光保全董事長定期通知陳母至新光保全大樓交付陳女生活教育費，或匯款至陳女帳戶，且曾表達陳女認祖歸宗之事急事緩辦，另有陳女提出相關相片、存摺記錄、出境資料、錄音檔案等證物可佐，足認被陳女主張其為吳火獅所生子女，即非無憑。

合議庭認為，陳女已提出相當證據證明其為吳火獅所生，原審及高院前審亦裁定命上訴人吳家接受血緣鑑定，吳家子女始終拒絕，陳女請求吳火獅認領其為子女，為有理由，判決吳家敗訴。可上訴。