龍騰斷橋加固工程因為裝設銀色鋼架支撐，被外界批違反美學。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣縣定古蹟「龍騰斷橋」因為歷經多次地震、颱風作用，導致結構嚴重受損，縣府去年展開加固工程，近期替段喬裝上銀色鋼構支架，卻引發地方痛批突兀、違反美學。縣府強調，不，加固工程是必要的過渡性設施，這兩天將展開上漆工程，預計將支架噴上黑漆，縣府也展示未來上完漆的模擬圖，盼藉此降低違和感。

苗栗縣府文觀局，針對縣定古蹟魚藤坪斷橋現況損壞，縣府採取必要緊急應變措施，施作工法本身並沒有傷及古蹟本體，加固構件與橋墩都有設置橡膠墊隔離接觸，針對支架部分，會噴漆塗裝融入古蹟，並拆除圍籬，同時將設置解說牌，讓民眾了解古蹟維護過程。

文觀局長表示，斷橋本身結構有問題，透過緊急加固的搭設保護古蹟，減緩斷橋崩落跟錯位的情形，若不做相關處理，除了磚塊陸續掉落外，可能會出現更大規模崩塌，加固工程可增加抗震、防災、防潮、防蛀等效果，藉此強化保全古蹟，也同時避免危及遊客安全。

文觀局10日表示，這幾天氣候不穩、不停下雨，不適合進行噴漆工程，預計這兩天會請廠商到場為支架上黑漆，藉此降低違和感，待漆風乾以後，會再次驗收，並設計告示牌解說修復工程的淵源。