雲林縣1名90歲老翁，經歷脊椎手術、小中風、膝關節置換，近期因血便，發現鄰近動脈的2公分大腸腫瘤，他因年邁，開刀手術風險太高，評估後接受彰化基督教醫院胃腸肝膽科「內視鏡黏膜下剝離術」（ESD），以不動刀的方式刮除腫瘤，住院3天後順利出院。

該名老翁近3年經歷脊椎手術、小中風及膝關節置換手術，身體仍在恢復中，今年1月初又因血便於診所就醫，轉至雲林基督教醫院接受大腸鏡檢查，發現乙狀結腸有一顆2公分大的腫瘤，腫瘤範圍大且鄰近動脈上方，為進一步治療，被轉介至彰基接受治療。

彰基胃腸肝膽科主任醫師顏旭亨指出，老翁的腫瘤從外觀上看起來為初期惡性腫瘤，且位於動脈上方、範圍很廣，若以腹腔鏡手術切除，需要較長的術後恢復時間，經大腸內視鏡檢查，評估可採「內視鏡黏膜下剝離術」，以內視鏡導引，運用內視鏡電刀刮除病灶。

該項手術的好處是體外沒有傷口，且雖然消化道壁很薄又富含血管，可能術中會有出血問題，但可在隨時止血及關閉穿孔，安全性高、恢復也快。該名老翁術後順利進食，體力恢復的很快，手術後3天就出院，後續須定期追蹤。

國健署公布2020年新發癌症人數，其中大腸癌發生人數已蟬聯15年第一。顏旭亨表示，現在有多樣的治療方式可以選擇，效果都不錯，最重要的是定期接受大腸癌篩檢，以利早期發現、早期治療。