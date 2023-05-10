台東縣勇奪TOTO盃少棒冠軍。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣勇奪TOTO盃少棒冠軍。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為期9天的112年TOTO盃全國少棒錦標賽，台東縣勇闖今天在台南市亞太棒球場舉行的冠軍戰，結果投打發揮，終場以16：5大勝台中市聯隊奪下冠軍，並囊獲4項個人獎項。這也是台東縣繼2019年後再拿下冠軍，將代表台灣參加6月初美國小馬聯盟野馬級亞太區少棒錦標賽，爭取前進美國參加世界盃資格。

台東縣政府教育處表示，TOTO盃全國少棒錦標賽事上一次取得代表權已是4年前由卑南國小組隊並獲得世界冠軍殊榮；台東縣聯隊自5月2日以11A：6勝地主台南市，5月4日再以14：12勝高雄市，不料，7日以3：6勝輸南投縣落入敗部，小將們越戰越勇8日在延長賽以10X：9逆轉台北市取得A組勝部冠軍後，9日四強賽再以20：8大勝花蓮縣闖進冠軍戰。

台東縣長饒慶鈴非常關心這場冠亞軍比賽，教育處也隨時回報賽況，她第一時間得知台東縣勇奪冠軍後非常開心，除了勉勵選手與學校團隊的辛勞，謝謝小將們為台東爭光，以及所有辛苦的教練、家長們，對於之後籌組國家代表隊的事情更指示應全力支持，希望能夠繼4年前由卑南國小為主題的台東縣聯隊後，再次代表亞太區前進美國奪冠。

此次代表隊由卑南國小組隊參加，領隊曾英哲校長（卑南）、總教練連智淵（卑南）、教練陳胤澔（卑南）及新生國小張治軒、豐田國小鄭唐夫，並加入豐田、新生、紅葉、桃源國小等好手，另外，台東縣也獲得個人獎項選手與教練：打擊獎林庭安（新生國小)、打點獎賴宇豪（卑南國小）、最有價值球員王羽翔（卑南國小）、教練獎連智淵（卑南國小）。