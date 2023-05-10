台中市消防局指出，10日12時30分接獲南屯區文心南路168號捷運G12站創傷救護，立即出動南屯及第六大隊部，各式消防車8輛、救護車7輛，消防人員37名。現場為捷運豐樂公園站，1部工程車吊臂傾倒碰撞捷運車廂。本案共計造成8人受輕傷、1人OHCA，傷亡合計9名。傷者分別送中山及林新醫院。

台中市消防局指稱，現場傷者部分為男性5名，其中1名加拿大籍)、女性3人；1名女性年約70歲現場OHCA，傷亡合計9名。