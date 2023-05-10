讓護理同仁放鬆，同時也增加視障按摩能見度。（吳佩蓉攝）

適逢12日國際護理師節，台北榮民總醫院蘇澳分院為體恤護理師們辛勞，特別邀請宜蘭縣視障按摩工會按摩師們於今（10日），在綜合大樓1樓大廳舉辦「健康促進–肩頸紓壓活動」，另6月16日於員山分院再舉辦一場；院長程文祺表示，期盼同仁在護師節前夕能體驗紓壓按摩，感受到醫院的支持跟社會上的溫暖。

宜蘭榮總體恤同仁舉辦「紓壓按摩」 第2場次時間曝光

去年蘇澳及員山分院首次舉辦「肩頸紓壓活動」，同仁反應熱烈，一致獲得好評，遂今年續辦第2次，藉此增加因疫情影響生計的視障按摩師收入，同時推廣視障按摩能見度；其承辦職安護理師甘逸嵐指出，為使輪三班的臨床醫護人員都有機會參加，特別安排下午場，增加多個時段，以有效紓解其身心的疲累。

程文祺表示，回顧這3年多疫情期間，不僅護理師，院裡所有醫療團隊都很辛苦，為守護鄉親健康，除了院內防疫工作外，也配合縣府衛生局參與大型疫苗接種站、 篩檢站、及開設專責病房，大家不論身心及各方面都承受巨大壓力。希望藉由職安室安排的各類型休閒活動，適時的舒緩同仁緊繃肌肉及精神疲累的狀況。

副院長李麗珠指出，醫院裡的護理師非常幸福，過去她擔任過7年護理部主任， 歷年院長都非常重視同仁的身心靈，尤其職安護理師亦為護理人員，更能了解需加強哪個區塊，且醫院舉辦體驗活動行之有年，不只有戶外的運動、旅遊，還有室內體驗課程，謝謝院方給予的支持。

護理部主任游曼玲表示，院方真的很貼心，極重視站在第一線臨床工作的同仁們，尤其疫情長達1193天，這段期間大家都處於高壓環境下，藉由院方舉辦可宣洩壓力的各式各樣活動下，讓我們身心靈都活化了，全身放鬆且充滿活力，繼續挺進為民眾的健康把關。

護理師鄧宇芩說，藉由肩頸按摩，上班一整天的疲憊感都放鬆了，開心院方照顧到我們身心靈，覺得很棒，許願能夠一季舉辦一次；且休息之餘還能做運動、體驗療癒課程，促進身體健康。