看好高雄，位於路科的美商英特格高雄廠10日下午舉行啟用典禮，經濟部次長陳正祺致詞時說，信賴是英特格的為高價值，也是台灣產業的最高價值，感謝廠商信賴與投資台灣。陳其邁也說，歡迎大家到高雄設廠，對於水、電與人才等項目，市長會幫忙想辦法。

陳正祺表示，英特格是國際半導體產業的隱形冠軍，該公司最重要的是追求純粹化，讓公司成為大家信賴的夥伴。台灣的半導體產業為全世界產業服務，與全球產業都是夥伴，台灣保護每一位夥伴的營業利益，也保障其智慧財產權。

陳正祺還透露，當時英特格要在台灣找地，請經濟部幫忙，原本以為要蓋這麼大、如此先進的廠房要花很多時間，沒想到不到半年的時間就已經敲定。陳感謝南科管理局長蘇振綱與高雄市長陳其邁的協助，完善投資環境。

美商英特格公司10日在路科舉行製造基地啟用儀式，與會嘉賓合影。（林瑞益攝）

陳其邁也指出，之前德國默克集團在路科設廠，默克的第一期工程已經完成。他自己監控其設廠進度，與廠商保持聯繫。陳其邁期許高市府是是全球半導體製造商最值得信賴的夥伴，在短時間幫廠商降低風險、克服困難。

陳其邁也提到護國神山台積電，他說，台積電（tsmc）到高雄投資，也令高雄市政府學習到寶貴的經驗。對於有機會與英特格、默克等國際大廠合作，高市府會提供全方位的服務，與南科管理局一起解決各種問題。高雄市政府承諾廠商，市長會親自服務，一視同仁。

英特格高雄新廠總面積達5萬4000平方公尺，導入智慧製造打造全球最大生產基地，以2030年永續發展為目標，將生產先進液體過濾器、高潔淨度化學桶與先進沉積材料，將為高雄創造逾500個工程領域為主的就業機會。