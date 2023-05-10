農委會5月1日預告「動物保護法」修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，但僅針對兔子、天竺鼠等哺乳類動物進行管制。動保團體指出，今(10)日農委會主委陳吉仲在立法院經濟委員會專案報告，強調「夜市條款」只限定哺乳類是跟動保團體達成的共識，動保團體聯合抗議，譴責陳吉仲公然說謊。

社團法人台灣愛兔協會、社團法人台灣愛鼠協會、社團法人台灣刺蝟照護推廣協會、社團法人台灣鳥類救援協會、社團法人天竺鼠救援協會等動團今日發布聯合聲明指出，動保法修正案禁止以動物為遊戲贈品的「夜市條款」，為愛兔協會於去(2022)年提出的公共政策倡議，在國發會連署通過至今，農委會完全沒有與提案單位及其他動保團體召開過任何相關會議。

該聲明指出，此期間愛兔協會所參與的唯一會議是9月12日的「寵物飼養管理」相關會議，會議內容與夜市條款無關，也完全沒有提到「限定哺乳類」之類的說法，陳主委不該將自己面對動保的懦弱，推託給動保團體。

針對農委會所未「夜市條款僅限哺乳類」的說法，愛兔協會早已立即發表聲明表示反對，該聲明隨即在3日內獲得近3000筆的民眾連署支持，所有民眾均表示應「不分物種、全面禁止」以動物當作遊戲贈品。

該聲明強調，上述民情早已透過農委會法案預告平台轉達給農委會，陳主委不可能不知道民意現況，愛兔協會再次呼籲農委會，夜市條款的內容應回歸公共政策倡議連署時的內容與精神，就是「不分物種、全面禁止」，修法務必一次到位，請勿任意以公告方式粗暴的切割物種。