2023全國學生盃創意茶飲調製競賽，冠軍為景文科大李錠臻、江億元的作品「Source of Life-生命之源」獲選。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

2023全國學生盃創意茶飲調製競賽，冠軍為景文科大李錠臻、江億元的作品「Source of Life-生命之源」獲選。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

2023全國學生盃創意茶飲調製競賽，亞軍為僑泰高中鍾佩珊、周楚薇的作品「四季予茶」獲選。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

2023全國學生盃創意茶飲調製競賽，亞軍為僑泰高中鍾佩珊、周楚薇的作品「四季予茶」獲選。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

為符合現代茶產業年輕化及多元應用需求，並讓年輕學子有機會展現所學及創意，培育新世代茶飲調製人才，行政院農委會茶業改良場今年與大葉大學烘焙暨飲料調製學士學程共同辦理「2023全國學生盃創意茶飲調製競賽」，邀請全台對調飲有興趣的大專校院及高中職學生，以天然、健康、少糖、零化學添加為宗旨，進行國產茶葉為主的茶飲調製競賽。

全台共有16校、30組隊伍報名參賽，5月9日經現場調製及激烈的競爭與產官學評審團的評定下，冠軍為景文科大李錠臻、江億元的作品「Source of Life-生命之源」獲選，亞軍為僑泰高中鍾佩珊、周楚薇的作品「四季予茶」，季軍4名分別為美和科大林卓逸、吳盈蓁的作品「柚香見你」，仁愛高農許家甄、江佳恩的作品「雲朵上的小火龍」，華梵大學柯柏丞及醒吾科大郭奕德的作品「山林中最美的芬芳」，建國科大吳芳穎、粘芷菱的作品「國寶金絲雀」也獲選。

茶改場場長蘇宗振表示，隨年輕消費族群的茶飲型態轉變，盼透過這次調飲競賽，增進年輕學子對茶葉及茶飲的知識及調製技能，同時從創意入手，開展國產茶葉及特色農產品結合與多元應用，除提高台灣茶能見度外，也為茶飲市場注入年輕樣貌，延續優良飲茶文化。

茶改場說明，這次調飲競賽的茶葉原料特別選用以該場開發的「快萃商用茶原料加工技術」生產的綠茶、紅茶及清香型烏龍茶等3種國產茶為基底茶，參賽者可運用各種國產農特產品（蔬果）來強化、轉化或修飾茶飲的風味，再搭配台灣特色茶風味輪對茶類的描述，突顯並展現台灣茶風味特色。

冠軍作品「Source of Life-生命之源」以清香烏龍為基底茶，以冷泡體現茶香，並使用國產甜椒與番茄搭配，配方用料大膽，造就豐富口感層次，茶香與蔬菜香的結合，創造出絕妙搭配，更充分利用甜椒渣及番茄渣，循環利用每份資源，亞軍作品「四季予茶」以清香烏龍為基底茶，搭配國產新鮮芒果、鳳梨果肉與自製柚子醬，一飲滿口果香又不失台灣茶的天然茶香，除冠亞軍外，4組季軍作品也各具獨到之處。

蘇宗振說明，辦理創意調飲競賽為該場展現將「飲茶轉型為茶飲」積極布局的企圖心，因應茶飲消費市場國際化、年輕化與求新求變的多元化需求，此外該場於2021年成立茶飲創新中心，強化對茶飲的研發量能，提升茶農對茶飲調製的專業技能與知識，期望以天然及風味為主軸，保證茶飲產品的安全，維護消費者健康為訴求，促進台灣茶及飲料作物於茶飲市場上的應用性並朝良性多元發展，同步進軍國際市場。

茶改場提到，今年度適逢茶改場120周年場慶，展期為5月26至27日，預計邀請調飲競賽冠、亞、季軍共6組獲勝隊伍，於27日在120周年場慶活動中進行頒獎，同時也將於現場調製參賽創意茶飲供民眾品嚐，並由民眾進行調飲最佳人氣王票選，茶改場誠摯邀請民眾熱情參與，體驗學子的無限創意。

茶改場120周年場慶暨機關開放日，設有茶與咖啡等多種精彩活動攤位，還有台灣特色茶黃金品茗，由茶改場多位茶專家擔任講師傳授品茶眉角，僅此一次，錯過可惜。此外，也在埔心公園設置農產品推廣區，邀請全台有機及產銷履歷TAGs優質茶農辦理展（示）售，讓民眾一次蒐羅全台各地特色好茶，歡迎民眾踴躍蒞臨同樂，一起來找「茶」。