天璣9200+的CPU和GPU性能較上一代得到顯著提升，八核CPU包括1個主頻高達3.35GHz的Arm Cortex-X3超大核、3個主頻高達3.0GHz的Arm Cortex-A715大核和4個主頻為2.0GHz的Arm Cortex-A510能效核心。天璣9200+搭載的11核GPU Immortalis-G715峰值頻率提升可達17%，強勁性能滿足使用者流暢運行行動遊戲和複雜應用程式的需求。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，天璣9200+是行動晶片性能的又一里程碑之作，同時擁有出色能效，可助力終端裝置廠商打造強大的行動遊戲體驗。天璣9200+提供了高刷新率遊戲畫面以及沉浸式行動端硬體光線追蹤效果，結合聯發科先進的能效優化技術，為使用者帶來驚豔的視覺效果和更長的電池續航時間。

天璣9200+整合5G R16 modem，支援4CC四載波聚合，可在廣覆蓋的Sub-6GHz全頻段5G網路和高速毫米波網路之間流暢切換。此外，天璣9200+ 支持Wi-Fi 7，傳輸速率理論峰值可達6.5Gbps、2x2+2x2高速連網，同時支持藍牙5.3，為使用者帶來快速、穩定、順暢的連網體驗。MediaTek HyperCoex超連接技術助力智慧手機同時連接Wi-Fi網路、新世代藍牙音訊 LE Audio和無線周邊，無需等待，讓使用者享受更高音質、更低時延、遊戲搶先出招。